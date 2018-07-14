В Сирии восстанавливают транспортную инфраструктуру

В сирийскую Восточную Гуту из центров временного размещения ежедневно возвращаются сотни мирных жителей. Активное содействие этому оказывают наши военные. Помимо продуктов питания и питьевой воды, они привозят в пострадавшие районы стройматериалы. В первую очередь, в населенных пунктах восстанавливают дома, инженерные коммуникации и дороги.

Не дорога, а свалка. Так про эту трассу совсем недавно говорили жители городка Кафер Батна в Восточной Гуте, передает "ТВ Центр". Здесь просто сбрасывали строительный мусор. Сегодня на прилегающей площади конечная остановка общественного транспорта.

Только за последний месяц в город Джисрин вернулись 1200 семей. С утра до вечера у администрации огромная очередь. В руках у людей необычный документ - паспорт семьи.

"Если у вас нет такого документа, то вам нужно его получить. Это важно. По этим данным мы будем знать, сколько привозить вам гуманитарной помощи", - объяснил местный житель.

Вся Восточная Гута превратилась в большую стройку. На улицах вереницы грузовиков и бульдозеров. Восстанавливаются разрушенные дома, строятся новые, открываются магазины.

"На сегодняшний день мы восстановили уже более 70% дорог, восстановление остальных уже начато, процесс идет. В наших планах завершить ремонт водопровода, провести дезинфекцию, а также восстановить все дороги и начать строительство новых", - рассказал представитель администрации города Кафер-Батна Мухаммед аль Мерджи.

На сегодня в городе Кафер-Батна проживают более 50 тысяч человек. Каждый день возвращается около 50 семей. Люди уверены, что при помощи властей они смогут наладить обычную мирную жизнь и будут здесь в безопасности.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр". Сирия.