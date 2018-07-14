Опубликовано расписание саммита Путина и Трампа

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнутся в 13:15 и продлятся примерно три часа. В 16:30 начнется встреча Путина и главы Финляднии Саули Ниинисте.

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может продлиться около трех часов, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию в мобильном приложении саммита HELSINKI2018.

Встреча Путина и Трампа начнется в 13:15 (время совпадает с московским) и продлится около трех часов. В это время включено проведение пресс-конференции.

О деталях встречи сообщает МИД Финляднии. Так, Путин и Трамп встретятся в президентском дворце, где их поприветствует финский президент Саули Ниинисте. Беседа политиков начнется в готическом зале и продолжится в зеркальном зале.

Затем в 16:30 российский лидер проведет переговоры с Ниинисте.