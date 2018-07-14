ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опубликовано расписание саммита Путина и Трампа

11:56
  • суббота
  • 14 июля 2018

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнутся в 13:15 и продлятся примерно три часа. В 16:30 начнется встреча Путина и главы Финляднии Саули Ниинисте.

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может продлиться около трех часов, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию в мобильном приложении саммита HELSINKI2018.

Встреча Путина и Трампа начнется в 13:15 (время совпадает с московским) и продлится около трех часов. В это время включено проведение пресс-конференции.

О деталях встречи сообщает МИД Финляднии. Так, Путин и Трамп встретятся в президентском дворце, где их поприветствует финский президент Саули Ниинисте. Беседа политиков начнется в готическом зале и продолжится в зеркальном зале.

 Затем в 16:30 российский лидер проведет переговоры с Ниинисте.

Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100