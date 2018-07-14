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Более 30 человек пострадали из-за падения давления в самолете Ryanair

12:48
  • суббота
  • 14 июля 2018

Самолет Ryanair, следовавший из Дублина в хорватский город Задар, совершил экстренную посадку в аэропорту Франкфурт-Хан в Германии из-за падения давления в салоне. Пострадали более 30 человек, они госпитализированы.

Самолет ирландского лоукостера Ryanair, выполняющий рейс Дублин-Задар, совершил вынужденную посадку в аэропорту Германии Франкфурт-Хан, передает РИА Новости.

На борту возникла техническая проблема, из-за которой снизилось давление воздуха. В результате пострадали 33 человека, их доставили в больницу с головными и ушными болями. Всего на борту находились 189 человек.

Специалисты выясняют, что могла стать причиной падения давления в самолете.

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