Более 30 человек пострадали из-за падения давления в самолете Ryanair

Самолет Ryanair, следовавший из Дублина в хорватский город Задар, совершил экстренную посадку в аэропорту Франкфурт-Хан в Германии из-за падения давления в салоне. Пострадали более 30 человек, они госпитализированы.

Самолет ирландского лоукостера Ryanair, выполняющий рейс Дублин-Задар, совершил вынужденную посадку в аэропорту Германии Франкфурт-Хан, передает РИА Новости. На борту возникла техническая проблема, из-за которой снизилось давление воздуха. В результате пострадали 33 человека, их доставили в больницу с головными и ушными болями. Всего на борту находились 189 человек. Специалисты выясняют, что могла стать причиной падения давления в самолете.