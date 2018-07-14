ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Чите из-за паводка обрушился автомобильный мост

13:12
  • суббота
  • 14 июля 2018

В Чите пострадавший от разлива реки автомобильный мост частично обрушился. Это произошло из-за того, что вода размыла третью опору.

На севере Читы частично обрушился автомобильный мост, сообщает ТАСС.

"Произошло обрушение двух пролетов и одной опоры моста", - рассказала пресс-секретарь министерства территориального развития Забайкальского края Любовь Литвинова.

Каштакский мост через реку Чита перекрыли 11 июля после осмотра, который показал подмыв третьей русловой опоры. Поток транспорта был перенаправлен через мост на улице Ковыльная, что привело к осложнению транспортной обстановки на севере города.

Ранее в Забайкалье ввели режим ЧС из-за паводка. 10 июля был зафиксирован самый высокий уровень воды в реке Чита за весь период наблюдений - 405 сантиметров. Затоплены более 560 домов. В нескольких районах нет света и не работает сотовая связь. Аварийные бригады в усиленном режиме восстанавливают энергоснабжение.

 
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия паводка
Последствия паводка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100