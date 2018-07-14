В Чите из-за паводка обрушился автомобильный мост

В Чите пострадавший от разлива реки автомобильный мост частично обрушился. Это произошло из-за того, что вода размыла третью опору.

На севере Читы частично обрушился автомобильный мост, сообщает ТАСС.

"Произошло обрушение двух пролетов и одной опоры моста", - рассказала пресс-секретарь министерства территориального развития Забайкальского края Любовь Литвинова.

Каштакский мост через реку Чита перекрыли 11 июля после осмотра, который показал подмыв третьей русловой опоры. Поток транспорта был перенаправлен через мост на улице Ковыльная, что привело к осложнению транспортной обстановки на севере города.

Ранее в Забайкалье ввели режим ЧС из-за паводка. 10 июля был зафиксирован самый высокий уровень воды в реке Чита за весь период наблюдений - 405 сантиметров. Затоплены более 560 домов. В нескольких районах нет света и не работает сотовая связь. Аварийные бригады в усиленном режиме восстанавливают энергоснабжение.