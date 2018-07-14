Специалисты приступили к первому этапу демонтажных работ в "Зимней вишне"

В Кемерове рабочие и спасатели приступили к разбору внешних элементов сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня", чтобы подготовить площадку для захода тяжелой техники.

В Кемерове вновь начали сносить сгоревший в марте торговый центр "Зимняя вишня", передает РИА Новости.

На данный момент рабочие и спасатели снимают с внешних стен ТЦ вывески, рекламный экран, вентиляцию. После их работы на площадку приедет тяжелая техника – она приступит к сносу самого здания. Сначала будут разобраны металлические конструкции, а затем – железобетонные. Каждый этап демонтажа займет более месяца.

Снос ТЦ начался 15 мая, но затем работы были приостановлены, так как Следственный комитет признал здание вещественным доказательством. Затем снос здания был возобновлен. В последний раз демонтаж ТЦ остановили 5 июня из-за имущественного спора.

На месте "Зимней вишни" будет разбит памятный сквер. Ключевым объектом станет памятник в виде вишневого дерева.