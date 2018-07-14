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На Никольской улице может появиться знак в честь ЧМ-2018

14:43
  • суббота
  • 14 июля 2018

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам подумать над знаком в честь чемпионата мира по футболу 2018, который будет установлен на улице Никольской.

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил сотрудников всех городских служб, которые обеспечивают порядок и безопасность в Москве во время проведения мирового первенства по футболу, передает "ТВ Центр". Также в своем личном блоге мэр поддержал идею сохранить в столице память о домашнем чемпионате.

Идея с установкой памятного знака на Никольской в честь мундиаля уже набирает популярность в Сети. В комментариях к посту москвичи активно размещают свои предложения: например, главный трофей чемпионата - Кубок Мира, золотой мяч, Волк-забивака. Еще один популярный вариант - памятник голкиперу Игорю Акинфееву.

Весь этот месяц Никольская улица - главное место встречи болельщиков. Ежедневно там собираются тысячи человек. В толпе пестреют флаги разных стран, играет национальная музыка. И повсюду царит особая атмосфера. Дух дружбы и всеобщей любви к футболу.

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