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Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

14:38
  • суббота
  • 14 июля 2018

Российский президент направил поздравительную телеграмму своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону по случаю Дня взятия Бастилии.

Президент России Владимир Путин поздравил президента Франции с национальным праздником - Днем взятия Бастилии, передает "ТВ Центр".

В телеграмме, направленной в адрес Эммануэля Макрона, российский лидер дал высокую оценку отношениям между Москвой и Парижем. И отметил: действуя вместе, страны могут внести существенный вклад в решение актуальных геополитических проблем, успешно содействовать обеспечению мира, безопасности и стабильности на континенте.

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