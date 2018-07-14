Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

Российский президент направил поздравительную телеграмму своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону по случаю Дня взятия Бастилии.

Президент России Владимир Путин поздравил президента Франции с национальным праздником - Днем взятия Бастилии, передает "ТВ Центр".

В телеграмме, направленной в адрес Эммануэля Макрона, российский лидер дал высокую оценку отношениям между Москвой и Парижем. И отметил: действуя вместе, страны могут внести существенный вклад в решение актуальных геополитических проблем, успешно содействовать обеспечению мира, безопасности и стабильности на континенте.