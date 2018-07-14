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В Останкино завершается строительство храма в честь княгини Ольги

14:52
  • суббота
  • 14 июля 2018

Строительство храма в честь равноапостольной княгини Ольги практически завершено. В августе здание планируют принять в эксплуатацию, а в ноябре провести великое освящение.

Ход строительства нового православного храма в честь равноапостольной княгини Ольги проинспектировал советник мэра Москвы и патриарха, куратор программы "200 храмов" Владимир Ресин, передает "ТВ Центр".

Пятикупольная каменная церковь возведена в традициях русского зодчества в районе Останкино рядом с временной деревянной. На сегодняшний день все основные работы завершены. Оформлено внутреннее убранство, установлен иконостас, подведено электричество. В августе здание планируют принять в эксплуатацию, а в ноябре провести великое освящение.

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