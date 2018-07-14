В Останкино завершается строительство храма в честь княгини Ольги

Строительство храма в честь равноапостольной княгини Ольги практически завершено. В августе здание планируют принять в эксплуатацию, а в ноябре провести великое освящение.

Ход строительства нового православного храма в честь равноапостольной княгини Ольги проинспектировал советник мэра Москвы и патриарха, куратор программы "200 храмов" Владимир Ресин, передает "ТВ Центр".

Пятикупольная каменная церковь возведена в традициях русского зодчества в районе Останкино рядом с временной деревянной. На сегодняшний день все основные работы завершены. Оформлено внутреннее убранство, установлен иконостас, подведено электричество. В августе здание планируют принять в эксплуатацию, а в ноябре провести великое освящение.