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Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

15:00
  • суббота
  • 14 июля 2018

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников столичного транспорта с профессиональным праздником. В городе пройдет обширная развлекательная программа.

В субботу, 14 июля, в Москве день городского транспорта. С профессиональным праздником - машинистов метро, водителей автобусов и троллейбусов, а также железнодорожников и сотрудников службы такси - поздравил мэр столицы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Город отмечает его всего во второй раз, но история развития столичного транспорта насчитывает почти 150 лет. Организаторы подготовили обширную развлекательную программу. Выставки ретро автомобилей, где можно увидеть, на чем ездили москвичи в середине прошлого века. А также викторины на знание правил дорожного движения, массовые заезды и фантастические шоу. Одно из них проходит на ВДНХ. Там экстремальные трюки демонстрирует пилотажная группа Госавтоинспекции и команды по мотофристайлу.  

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Выставка ретро-автомобилей на ВДНХ
Выставка ретро-автомобилей на ВДНХ
Выставка ретро-автомобилей на ВДНХ
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