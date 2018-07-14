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Сеул вызвал российского военного атташе в связи с полетом Ту-95 в зоне ПВО

14:06
  • суббота
  • 14 июля 2018

Минобороны Южной Кореи вызвало российского военного атташе из-за нарушений опознавательной зоны южнокорейской ПВО двумя российскими бомбардировщиками Ту-95МС.

Министерство обороны Южной Кореи вызвало российского военного атташе Андрея Фалилеева из-за пролета российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС, которые, по данным ведомства, нарушили опознавательную зону ПВО страны, передает РИА Новости.

"Вторжение российских самолетов в опознавательную зону ПВО не способствует усилиям по стабилизации ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. В связи с тем, что есть риск столкновения в воздухе, мы просим Россию признать серьезность инцидента и принять меры для недопущения подобного впредь", - говорится в сообщении.

13 июля Минобороны России сообщило, что два стратегических бомбардировщика ВКС России Ту-95МС выполнили плановые полеты над Японским и Желтым морями, их сопровождали истребители Южной Кореи и Японии. Никаких нарушений правил использования воздушного пространства не было.

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