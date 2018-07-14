Индийский суд пригрозил сносом Тадж-Махала

Если индийские власти не будут оказывать должный уход за визитной карточкой страны – мавзолеем Тадж-Махалом, то суд постановит снести памятник.

Верховный суд Индии выступил с требованием отреставрировать мавзолей-мечеть Тадж-Махал, пригрозив сносом здания, пишет РИА Новости.

Судьи пришли в ужас от состояния памятника – белый мрамор покрылся плесенью и трещинами. Из-за грязного воздуха стены пожелтели.

"Или мы закрываем Тадж-Махал, или уничтожаем, или вы его реставрируете", - отметили судьи в послании правительству.

Мавзолей-мечеть Тадж-Махал был построен в 1653 году по приказу падишаха Империи Бабуридов Шах-Джахана для его любимой жены. В 1983 году здание было признано объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.