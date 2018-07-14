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Индийский суд пригрозил сносом Тадж-Махала

14:30
  • суббота
  • 14 июля 2018

Если индийские власти не будут оказывать должный уход за визитной карточкой страны – мавзолеем Тадж-Махалом, то суд постановит снести памятник.

Верховный суд Индии выступил с требованием отреставрировать мавзолей-мечеть Тадж-Махал, пригрозив сносом здания, пишет РИА Новости.

Судьи пришли в ужас от состояния памятника – белый мрамор покрылся плесенью и трещинами. Из-за грязного воздуха стены пожелтели.  

"Или мы закрываем Тадж-Махал, или уничтожаем, или вы его реставрируете", - отметили судьи в послании правительству.

Мавзолей-мечеть Тадж-Махал был построен в 1653 году по приказу падишаха Империи Бабуридов Шах-Джахана для его любимой жены. В 1983 году здание было признано объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Дворец Тадж-Махал в городе Агра
Дворец Тадж-Махал в городе Агра
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