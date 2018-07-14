Трамп обвинил Обаму в бездействии по делу о "вмешательстве" России в выборы

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Барака Обаму за то, что он не предпринял никаких мер по недопущению вмешательства в американские выборы 2016 года.

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал предъявленные Минюстом США обвинения в отношении 12 сотрудников ГРУ по делу о вмешательстве в выборы.

"Истории о 12 россиянах, которые вы услышали вчера, происходили во время администрации Обамы, а не во время администрации Трампа. Почему они ничего не сделали с этим, особенно учитывая, что, как сообщалось, ФБР проинформировало об этом президента Обаму в сентябре перед выборами? Где был DNS-сервер, и почему ФБР не завладело его данными?" — написал Трамп в своем Twitter.

Ранее ​власти США предъявили заочные обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российской военной разведки в якобы имевшем место иностранном вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах в 2016 году.

США утверждают, что во время предвыборной кампании 2016 года хакеры взломали компьютерную систему Национального комитета Демократической партии. После этого документы, которые предназначались для внутреннего пользования, оказались в открытом доступе. В Демпартии отметили, что это оказало сильное влияние на борьбу за пост президента. Впоследствии американские спецслужбы объявили о причастности ко взлому Россию. В Москве эти обвинения отвергают.