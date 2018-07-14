Путин примет участие в награждении победителя ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин посетит финальный матч между сборными Франции и Хорватии, церемонию закрытия ЧМ, а также примет участие в награждении победителя чемпионата.

Российский президент Владимир Путин посетит игру между сборными Франции и Хорватии в финале чемпионата мира по футболу, сообщает сайт Кремля.

"15 июля Владимир Путин посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу - 2018 и посмотрит финальный матч между сборными командами Франции и Хорватии, который пройдет на стадионе "Лужники". Также глава государства примет участие в награждении победителя чемпионата", - говорится в сообщении.

Финальную игру также посетят президенты 10 стран, в том числе французский лидер Эмманюэль Макрон и его хорватская коллега Колинда Грабар-Китарович.

Матч за первое место в ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля в 18:00 на московском стадионе "Лужники".