Французская авиагруппа перепутала цвета флага на параде в Париже

Во Франции пилотажная группа на Дне взятия Бастилии перепутала цвета национального флага. На месте самолета, который должен был выпускать синий дым, оказался тот, который выпускал красный.

Участники французской пилотажной группы Patrouille de France перепутали цвета национального флага во время парада ко Дню взятия Бастилии, передает РИА Новости.

Девять самолетов должны были нарисовать в небе традиционный флаг Франции – вертикальные синюю, белую и красную полоски. По три самолета на каждый цвет. Однако, на месте первого "синего" самолета оказался самолет с красным дымом.

Это уже не первая оплошность на параде. Перед этим на глазах у президента страны Эммануэля Макрона столкнулись два мотоциклиста. В результате инцидента никто не пострадал, упавшие мотоциклисты, поднявшись, вернулись в парадный строй.