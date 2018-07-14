Сборная Бельгии завоевала бронзу ЧМ-2018

Сборная Бельгии обыграла сборную Англии со счетом 2:0 и заняла третье место чемпионата мира по футболу.
Третье место чемпионата мира по футболу заняла сборная Бельгии, обыграв английскую команду со счетом 2:0, сообщает TVC.RU.
Первый гол забил бельгиец Тома Менье на четвертой минуте. Второй гол - Эден Азар на 82-ой минуте. Матч проходил на стадионе "Санкт-Петербург" в Северной столице.
Матч за первое место в ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля в 18:00 на московском стадионе "Лужники".