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Сборная Бельгии завоевала бронзу ЧМ-2018

18:54
  • суббота
  • 14 июля 2018

Сборная Бельгии обыграла сборную Англии со счетом 2:0 и заняла третье место чемпионата мира по футболу.

Третье место чемпионата мира по футболу заняла сборная Бельгии, обыграв английскую команду со счетом 2:0, сообщает TVC.RU.

Первый гол забил бельгиец Тома Менье на четвертой минуте. Второй гол - Эден Азар на 82-ой минуте. Матч проходил на стадионе "Санкт-Петербург" в Северной столице.

Матч за первое место в ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля в 18:00 на московском стадионе "Лужники". 

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