Сборная Бельгии завоевала бронзу ЧМ-2018

Сборная Бельгии обыграла сборную Англии со счетом 2:0 и заняла третье место чемпионата мира по футболу.

Третье место чемпионата мира по футболу заняла сборная Бельгии, обыграв английскую команду со счетом 2:0, сообщает TVC.RU.

Первый гол забил бельгиец Тома Менье на четвертой минуте. Второй гол - Эден Азар на 82-ой минуте. Матч проходил на стадионе "Санкт-Петербург" в Северной столице.

Матч за первое место в ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля в 18:00 на московском стадионе "Лужники".