Порошенко осмеяли за выступление перед пустым залом на саммите НАТО

В Сети появилась запись выступления президента Украины Петра Порошенко на саммите НАТО перед практически пустым залом. Пользователи интернета предположили, что журналисты не рассчитывали услышать что-то новое от украинского лидера.

Пользователи социальных сетей высмеяли совместный брифинг генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента Украины Петра Порошенко в Брюсселе, на котором украинский лидер выступал перед полупустым залом.

Запись выступления Порошенко появилась на официальном YouTube-канале Североатлантического альянса. Ранее на полупустой зал обратил внимание главный редактор украинского издания "Таймер" Юрий Ткачев.

Пользователи интернета предположили, что журналисты не рассчитывали услышать что-то новое от украинского лидера или "вышли на обед". Кроме того, на снимке могла быть запечатлена репетиция выступления.