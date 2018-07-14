В Лондоне назвали основную линию расследования отравления "Новичком"

Полиция Британии считает, что отравляющее вещество, использованное в инцидентах в городах Солсбери и Эймсбери, происходит из одной и той же партии. Эта версия на сегодняшний день является приоритетной.

Вещество, при помощи которого произошли отравления в Солсбери и Эймсбери, происходит из одной и той же партии, говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

Эта версия является основной линией расследования для следственной группы.

"Не будет преувеличением сказать, что процесс расследования, связанный как с этим (инцидент в Эймсбери-прим. ред.), так и с расследованием в Солсбери, стал одним из самых сложных, с которыми когда-либо сталкивалась полиция Великобритании", - рассказали в полиции Британии.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что ответственность за это нападение, вероятнее всего, лежит на России. По ее словам, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в России.

Позже, 30 июня, воздействию нервно-паралитического вещества подверглись Дон Стерджесс и ее друг Чарльз Роули в городе Эймсбери. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Женщина умерла в больнице, мужчина пришел в сознание и находится в стабильно тяжелом состоянии. В британских правоохранительных органах считают, что на пострадавших было оказано воздействие нервно-паралитического вещества класса "Новичок".