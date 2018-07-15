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Трамп не в восторге от Украины

10:18
  • воскресенье
  • 15 июля 2018

Дональд Трамп испытывает к самой Украине мало энтузиазма, ему гораздо интереснее мотивы политики России в отношении этой страны. Мнение президента США пересказал глава Евросовета Дональд Туск.

Глава Евросовета Дональд Туск рассказал об истинном отношении Дональда Трампа к Украине. По его словам, президент США не испытывает к Киеву особого энтузиазма.

"В нескольких беседах со мной президент Трамп не скрывал, что испытывает меньше восторгов относительно Украины и больше понимания того, что сделала Россия на Украине", — сказал Туск в эфире польского телеканала  TVN24.

Ранее Дональд Трамп уже высказывал недовольство Украиной. В частности, хозяин Белого дома считает ее одной из самых коррумпированных стран.

В июне на саммите G8, по данным СМИ, президент США заявил, что Крым является российским, потому что жители полуострова говорят на русском языке. Позднее, отвечая на вопрос о признании Крыма частью России, Трамп ответил: "Посмотрим".

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