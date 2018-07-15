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Эрдоган предупредил Путина о риске дестабилизации в Сирии

10:27
  • воскресенье
  • 15 июля 2018

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Как сообщили в Кремле, президенты России и Турции говорили о совместных шагах по урегулированию кризиса в Арабской республике. В то же время Эрдоган предупредил Путина, что наступление сирийской армии в Идлибе может лишить смысла астанинские договоренности.

Актуальные вопросы международной повестки дня и региональную проблематику обсудили по телефону Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Особое внимание президенты двух стран уделили кризисной ситуации в Сирии на основе соответствующих резолюций Совбеза ООН и договоренностей, достигнутых в рамках астанинского формата. Стороны подчеркнули взаимный настрой на дальнейшее продвижение сотрудничества по различным направлениям.

Также Владимир Путин вновь поздравил турецкого коллегу с победой на недавних выборах и с официальным вступлением в должность главы государства.

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