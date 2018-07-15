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Путин: Россия грустит из-за окончания чемпионата мира

10:39
  • воскресенье
  • 15 июля 2018

Чемпионат мира по футболу в России удался, заявил Владимир Путин на гала-концерте в Большом театре по случаю завершения мундиаля. По словам президента, страна признательна болельщикам и участникам за миллионы добрых слов, и грустит из-за окончания турнира.

В Государственном академическом Большом театре состоялся гала-концерт звезд мировой оперы, посвященный завершению чемпионата Мира по футболу. Перед началом представления со сцены театра выступил Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

На праздничный вечер были приглашены главы и члены иностранных делегаций, прибывших в Москву на финальный матч мундиаля, президент ФИФА и главы футбольных ассоциаций, легенды футбола, губернаторы регионов России, принимавших игры  турнира, а также гости чемпионата мира. 

Перед началом концерта президент приветствовал собравшихся в зале.

"Мы с нетерпением ждём матч, который определит лидера мирового футбола, но при этом, конечно, грустим, что грандиозный спортивный праздник, подаривший так много позитивных эмоций, ярких впечатлений, новых друзей, почти завершён. Мы признательны за миллионы добрых слов, сказанных гостями чемпионата в адрес России и нашего народа, рады, что им понравилось его гостеприимство и открытость, природа, культура, традиции нашей большой страны. Мы рады, что наши гости всё увидели своими глазами, что рухнули мифы и предубеждения", - заявил Путин.

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