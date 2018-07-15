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Германию упрекнули в высокомерном отношении к России

10:54
  • воскресенье
  • 15 июля 2018

Германии и немецким СМИ стоит перестать изображать из себя моральных авторитетов и представлять Россию как "неполноценную страну с низким уровнем морали, недостойной проведения чемпионата мира". Об этом заявила репортер Die Welt Катрин Шпёр.

Германия должна перестать представлять Россию страной с низким уровнем морали. Такое мнение высказала репортер Die Welt Катрин Шпёр.

По ее мнению, в западных СМИ регулярно выходят материалы о политических и экономических проблемах России, в которых якобы виноват Владимир Путин. Однако, указывает Шпёр, россияне все равно переизбрали его на новый президентский срок.

Кроме того, она призвала Германию перестать изображать из себя морального авторитета. В качестве примера журналистка привела публикацию одного из коллег, который утверждал, что россияне научились смеяться только во время чемпионата мира.

"Посмотрите-ка, дикари умеют смеяться", — иронично заметила Шпёр, указав на то, что россияне радуются чемпионату, как это делали и жители Германии в 2006 году.

Репортер предположила, что ФИФА с трудом сможет найти подходящее место для новых чемпионатов, если это право будет предоставляться, исходя из политической морали.

"Турция, Венгрия, Италия, Япония, Франция, Великобритания, Америка, Австралия и Африка для этого не подходят, ведь все они сидят на горах трупов из своего прошлого. Похоже, все чемпионаты мира, по-видимому, придётся проводить в Германии. Хотя… там тоже вроде бы что-то было?" — заключила Катрин Шпёр.

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