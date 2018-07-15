Финские СМИ надеются, что Путин и Трамп расстанутся с улыбками

В понедельник в Хельсинки состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. К переговорам лидеров России и США приковано внимание всех мировых СМИ. Крупнейшая финская газета Helsingin Sanomat опубликовала открытое письмо к Путину и Трампу, в котором напомнила, что в прежние годы встречи в Хельсинки лидеров сверхдержав нередко проходили в напряженной атмосфере, но расставались они всегда с улыбками на лицах.

Для США, как и для Великобритании, было бы очень хорошо поладить с Россией и Китаем. Об этом вновь заявил Дональд Трамп в интервью изданию Mail on Sunday.

Уже в воскресенье вечером президент США вылетает в Хельсинки, там в понедельник состоится встреча с Владимиром Путиным. В городе предпринимаются беспрецедентные меры безопасности. В центре выставляют ограждения и монтируют металлоискатели, передает "ТВ Центр".

Москва и Вашингтон обозначили широкий круг вопросов, который обсудят президенты. Предстоящую встречу СМИ называют одним из главных политических событий года. Для его освещения в столицу Финляндии уже прибыли 1,5 тысячи журналистов из более, чем 60 стран мира.