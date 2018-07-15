ЧМ-2018: как болельщики в Париже готовятся к матчу Франция — Хорватия

В воскресенье — кульминация главного футбольного турнира планеты, целый месяц державшего в напряжении миллионы болельщиков на всех континентах. Сборные Хорватии и Франции встретятся в решающем поединке. Для хорватов выход в финал мирового кубка - высшее достижении в их футбольной истории. Французы уже завоевывали чемпионский титул в 1998 году, но борьба ни для одной из команд легкой точно не будет.

Дресс-код строго в цветах национального флага, настрой только на победу: Франция готова к финалу. По такому особенному случаю главную фан-зону в Париже разметили у главной достопримечательности — Эйфелевой башни, передает "ТВ Центр". Этим вечером на Марсовом поле ожидается несколько сотен тысяч человек. По сути, еще одни "Лужники". Только болеть они будут за сине-бело-красных.

Хотя сейчас весь Париж, да и что там, вся Республика - одна сплошная фан-зона. Миллион человек только по предварительным подсчетам пойдут смотреть матч на специально оборудованных площадках. Даже те, кто футболом вообще не интересовался, теперь тоже живут мечтой о кубке.

— Мы собирались уезжать на каникулы. Но только ради этого матча решили остаться!

— Думаете, Франция победит?

— Я надеюсь!

Ни процентом меньше уверенности в победе и у Хорватии, хотя ее команда еще ни разу не выигрывала у французов. В полуфинале чемпионата мира 98-го именно Франция остановила хорватов на пути к чемпионству. Теперь, уверены болельщики, самое время взять реванш.

"Они заслуживают максимум. Чтобы осуществить то, что для нашей маленькой страны, всего 4 миллиона человек, будет чудом! И мы все сейчас стоим за их спинами!" – заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Эмоции на точке кипения, и почти наверняка будут через край.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. "Европейское бюро "ТВ Центра".