В сирийском Хомсе восстановили электроснабжение

В сирийской провинции Хомс продолжается восстановление инфраструктуры освобожденных от террористов городов и посёлков. Проводятся масштабные работы по строительству дорог и подключению электросетей. Власти Сирии при поддержке российских военных возводят дома, открывают производства и новые рабочие места.

Стены — единственное напоминание о войне в доме Хассана. Мужчина уже сделал ремонт: новый пол, побелка. Хассан с супругой бежали из Хомса в 2011 году, и уже потеряли надежду на мирную жизнь. Но крупный сирийский город все же освобождён. В свои дома возвращается все больше людей, отмечает "ТВ Центр".

Без преувеличения - исторический момент для тысяч жителей Хомса и окрестных деревень. В провинции - масштабная программа электрификации. Сети во время войны были уничтожены. Начинать приходится практически с нуля. Сейчас ремонтные бригады устанавливают опоры линий электропередачи.

"Мы уже подали электричество в город Хомс и 23 деревни. Всего у нас 40 населённых пунктов, где проживает 150 тысяч человек. Объём работ очень большой. Сети серьёзно повреждены. Требуется время для восстановления", - сообщил директор департамента энергетики провинции Хомс Муслех аль-Хасан.

ЛЭП будет проходить вдоль отремонтированной дороги: настоящая автомагистраль с новым асфальтом, дорожными знаками и освещением. Хорошие дороги в Сирии, конечно, большая редкость. Тем более, такие широкие, четырехполосные, со сплошным разделителем. Эта трасса соединяет два крупных города: Хомс и Хаму. Дорога местным жителям очень нужна.

Хомс - крупнейшая сирийская провинция. С началом войны многие были вынуждены покинуть свои дома. Бежали полмиллиона человек, пока вернулись всего сто тысяч. Но, главное, этот важный процесс уже начался.

Местные власти при поддержке российских военных помогают восстанавливать дома, открываются производства и новые рабочие места. Например, только что запущен конвейер цементного завода.

"У нас работают более 300 человек. Люди получают зарплату, кормят свои семьи. Ещё тысячам людей мы помогает цементом для восстановления их домов. Мы чувствуем, что сюда возвращается жизнь", - говорит директор завода Самир Сабаттех.

В Хомсе можно увидеть полуразрушенные многоэтажные дома. Строительство начинали ещё в мирное время, но по понятным причинам прекратили. А рядом уже стоят новые бетонные конструкции. Как наглядный пример того, что было до войны и после. К скорейшему возвращению сограждан из-за рубежа призывает сирийский МИД. Помочь в этом могут международные гуманитарные организации. В ведомстве подчеркивают - государство полностью несёт ответственность за безопасность. Благодаря локальным перемириям все больше районов в сирийских провинциях возвращаются к мирной жизни.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр". Хомс, Сирия.