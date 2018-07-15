Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Российские металлурги в воскресенье отмечают профессиональный праздник. Работников индустрии поздравил президент Владимир Путин.

День металлурга отмечают в России. С профессиональным праздником работников индустрии поздравил Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

В своем обращении президент отметил вклад специалистов горно-металлургического комплекса в развитие отечественной экономики и реализацию масштабных инфраструктурных проектов обеспечения обороноспособности страны. Владимир Путин также отметил, что продукция российской металлургии востребована на международных рынках.

"Работа горняка, металлурга всегда пользовалась особым почетом и уважением. Усилиями многих поколений, трудовых династий на Урале и в Кузбассе, в Восточной Сибири и на северо-западе, в центре страны были созданы мощные производственные комплексы. Настоящие флагманы отечественной индустрии, которые внесли огромный вклад в промышленное и инфраструктурное развитие страны, оснащение армии и флота России. Особо отмечу настоящий трудовой подвиг горняков и металлургов в годы Великой Отечественной войны. Они сделали всё ради победы. А в послевоенное время участвовали в восстановлении заводов и фабрик, городов и посёлков. Сегодня ритмичная, уверенная работа сотен тысяч горняков и металлургов во многом определяет динамику российской экономики", - заявил Владимир Путин.