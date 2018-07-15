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Собянин оценил эффект от строительства ЦКАД

12:01
  • воскресенье
  • 15 июля 2018

Сергей Собянин оценил эффект от строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги. По его словам, ЦКАД обеспечит транзит грузов внутри Подмосковья и разгрузит дороги Москвы.

Центральная кольцевая автомобильная дорога даст возможность транзита грузового транспорта внутри Московской области. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает агентство "Москва".

"ЦКАД позволит перемещаться внутри области, соединяя различные областные районы и давая возможность транзита всего грузового транспорта, который идет с севера на юг, с востока на запад и обратно - это реально большие потоки", - сказал Собянин.

Он напомнил, что через московский регион проходит большая часть грузов в России. Кроме того, комфортнее и менее загружены станут дороги в самой Москве, в том числе МКАД и Третье транспортное кольцо.

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