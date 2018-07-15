"Вы прекрасные хозяева": президент Хорватии поблагодарила Россию за ЧМ

Президент Хорватии записала видео со словами благодарности в адрес России. В обращении Колинда Грабар-Китарович на русском языке поблагодарила за сердечный прием на чемпионате мира по футболу и призвала российских болельщиков болеть за хорватскую сборную в финале мундиаля.

Президент Хорватии обратилась к России перед финальным матчем чемпионата мира по футболу. На видео, опубликованном в личном фейсбуке, Колинда Грабар-Китарович на русском языке поблагодарила за сердечный прием, передает TVC.RU.

"Здравствуйте, российские болельщики! От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный прием. Вы прекрасные хозяева", - сказала президент Хорватии.

В финале чемпионата мира она призвала болеть за Хорватию и "радоваться вместе".

В воскресенье, 15 июля, сборная Хорватии в финальном матче чемпионата мира по футболу сразится с командой Франции. Встреча начнется в 18:00 на московском стадионе "Лужники".