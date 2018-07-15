Во время финала чемпионата мира в Москве будет жарко

Финальный матч чемпионата мира по футболу в Москве пройдет при температуре +28 градусов, сообщили в Гидрометцентре. Встречу между сборными Франции и Хорватии начнется в 18:00 на стадионе "Лужники".

Финал чемпионата мира по футболу в Москве в воскресенье пройдет при жаркой погоде. По прогнозу Гидрометцентра, к началу игры воздух прогреется до +28 градусов, пишет "Интерфакс".

Матч между сборными Франции и Хорватии начнется в 18:00 на стадионе "Лужники". Завершится игра при температуре +27. Влажность воздуха составит около 60%. В воскресенье в столице ожидаются кратковременные дожди, не исключена гроза.

На следующей неделе, по прогнозам синоптиков, в Москве сохранится жаркая погода. По-настоящему летняя погода будет омрачена небольшими дождями.