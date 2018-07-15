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Москва глазами звёзд: Владимир Лёвкин оценил парк "Братеевская пойма"

15:02
  • воскресенье
  • 15 июля 2018

В среду в Москве стало на одну зелёную зону больше. Мэр Сергей Собянин открыл парк "Братеевская пойма". Строго говоря, это не просто место отдыха, а в некотором смысле спортивный полигон: есть теннисный корт, волейбольное и футбольное поля, даже для бейсбола всё предусмотрено.

"Москва хорошеет. И очень хорошо, что она хорошеет не только в центре, но и на окраинах. Тем более, здесь абсолютно спальный район, как говорят", - говорит поэт и композитор Владимир Лёвкин.
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У спального района Братеево, впрочем, есть теперь все шансы попасть в топ достопримечательностей Москвы и ждать наплыва туристов. Здесь появился один из самых современных спортивных парков столицы, передает "ТВ Центр". На входе - оригинальные деревянные конструкции. Местные мальчишки уже всё исследовали и готовы проводить экскурсии.

Сразу 12 спортивных зон: и своё футбольное поле, и волейбольная площадка, и тренажеры, и скейтпарк. Можно играть в городки или настольный теннис, и даже в бейсбол. Это третье бейсбольное поле в Москве. Создано по всем правилам - в форме бриллианта и со специальным покрытием, которое используется для теннисных кортов. И уже в день открытия парка на нём состоялись первые соревнования.

От многих других городских парков Братеевский отличается еще и удивительной гармонией цивилизации и нетронутой дикой природы. Здесь не только сохранили существующие леса и луга, но и дополнительно высадили порядка двух тысяч деревьев. Да и встретить здесь лису или зайца - не редкость.

Сейчас уже трудно представить, но совсем недавно места здесь были непроходимые и неприглядные. Благоустройством Братеевской поймы всерьез никогда не занимались. Местные вспоминают: лес, топь, болото, да еще и сомнительные компании собирались.

В парке теперь есть  специальные места для пикников. Они уже пользуются большой популярностью. Пространства позволяют, да и парк так грамотно спланирован, что никто никому не мешает, комфортно и спортсменам, и просто отдыхающим. У Москвы-реки - летний открытый солярий с деревянными шезлонгами, есть и удобные спуски к воде.

"Вообще самая большая проблема: можно построить всё, что угодно. Но как это насытить жизнью? Это всегда реально большая проблема", - говорит Лёвкин.

И кто-то уже чувствует себя в Братеевском парке завсегдатаем, а кто-то как актер, кэвэнщик и известный марафонец Андрей Бочаров только-только пришёл на разведку.

"Я пришел побегать здесь. В новом месте. Я люблю в Москве бегать. Считаю, что лучший город вообще для занятий беговыми видами упражнений", - говорит Бочаров.

А Владимир Лёвкин, оценив всю инфраструктуру парка,  признался, что ему такие места нужны, прежде всего, для вдохновения.

"Для меня лично, как для человека, который пишет песни и сочиняет стихи, парк любой или дворик любой — это то место, где я могу просто сесть и записать тут же что-то, что мне пришло в голову", - говорит Левкин.

И кто знает, может быть, следующая песня будет посвящением  именно этому самому юному московскому парку.

Юлия Богоманшина, Дмитрий Иванов, Сергей Титов. "ТВ Центр".

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Музыкант Владимир Левкин
Обновленный Братеевской парк
Обновленный Братеевской парк
Обновленный Братеевской парк
Обновленный Братеевской парк
Обновленный Братеевской парк
Обновленный Братеевской парк
Обновленный Братеевской парк
Обновленный Братеевской парк
Обновленный Братеевской парк
Обновленный Братеевской парк
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