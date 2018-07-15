Москва глазами звёзд: Владимир Лёвкин оценил парк "Братеевская пойма"

В среду в Москве стало на одну зелёную зону больше. Мэр Сергей Собянин открыл парк "Братеевская пойма". Строго говоря, это не просто место отдыха, а в некотором смысле спортивный полигон: есть теннисный корт, волейбольное и футбольное поля, даже для бейсбола всё предусмотрено.

"Москва хорошеет. И очень хорошо, что она хорошеет не только в центре, но и на окраинах. Тем более, здесь абсолютно спальный район, как говорят", - говорит поэт и композитор Владимир Лёвкин.

У спального района Братеево, впрочем, есть теперь все шансы попасть в топ достопримечательностей Москвы и ждать наплыва туристов. Здесь появился один из самых современных спортивных парков столицы, передает "ТВ Центр". На входе - оригинальные деревянные конструкции. Местные мальчишки уже всё исследовали и готовы проводить экскурсии.

Сразу 12 спортивных зон: и своё футбольное поле, и волейбольная площадка, и тренажеры, и скейтпарк. Можно играть в городки или настольный теннис, и даже в бейсбол. Это третье бейсбольное поле в Москве. Создано по всем правилам - в форме бриллианта и со специальным покрытием, которое используется для теннисных кортов. И уже в день открытия парка на нём состоялись первые соревнования.

От многих других городских парков Братеевский отличается еще и удивительной гармонией цивилизации и нетронутой дикой природы. Здесь не только сохранили существующие леса и луга, но и дополнительно высадили порядка двух тысяч деревьев. Да и встретить здесь лису или зайца - не редкость.

Сейчас уже трудно представить, но совсем недавно места здесь были непроходимые и неприглядные. Благоустройством Братеевской поймы всерьез никогда не занимались. Местные вспоминают: лес, топь, болото, да еще и сомнительные компании собирались.

В парке теперь есть специальные места для пикников. Они уже пользуются большой популярностью. Пространства позволяют, да и парк так грамотно спланирован, что никто никому не мешает, комфортно и спортсменам, и просто отдыхающим. У Москвы-реки - летний открытый солярий с деревянными шезлонгами, есть и удобные спуски к воде.

"Вообще самая большая проблема: можно построить всё, что угодно. Но как это насытить жизнью? Это всегда реально большая проблема", - говорит Лёвкин.

И кто-то уже чувствует себя в Братеевском парке завсегдатаем, а кто-то как актер, кэвэнщик и известный марафонец Андрей Бочаров только-только пришёл на разведку.

"Я пришел побегать здесь. В новом месте. Я люблю в Москве бегать. Считаю, что лучший город вообще для занятий беговыми видами упражнений", - говорит Бочаров.

А Владимир Лёвкин, оценив всю инфраструктуру парка, признался, что ему такие места нужны, прежде всего, для вдохновения.

"Для меня лично, как для человека, который пишет песни и сочиняет стихи, парк любой или дворик любой — это то место, где я могу просто сесть и записать тут же что-то, что мне пришло в голову", - говорит Левкин.

И кто знает, может быть, следующая песня будет посвящением именно этому самому юному московскому парку.

Юлия Богоманшина, Дмитрий Иванов, Сергей Титов. "ТВ Центр".