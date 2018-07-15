Московские реанимации открыли для родственников пациентов. Как это работает

Маленькая революция произошла в столичном здравоохранении. С понедельника родственников пациентов стали допускать в реанимационные отделения больниц. Десятилетиями эта, казалось бы, простая и естественная вещь была невозможной. Те, кто шёл на поправку, оставались без поддержки родных. А в случае, когда медицина оказывалась бессильна, близкие не могли даже попрощаться.

В палатах интенсивной терапии врачи никогда не закрывают двери. Сэкономленные секунды могут спасти жизнь. Теперь эти двери 24 часа в сутки открыты и для родственников пациентов, передает "ТВ Центр".

Именно в реанимационном отдалении поддержка близких особенно важна. Во многих странах реанимационные отделения открыты для посещения родственников уже не одно десятилетие. У нас к этому шли долго. Врачи боялись занести инфекцию извне. Опасались, что посетители будут мешать работе персонала и отдыху больных. Пилотный проект "Открытая реанимация" показал, что риски в полной мере перекрывает польза от общения пациентов с родными.

"Представьте себя на месте больного, который остается в сознании, в закрытой обстановке, в отсутствии общения с родными и родственниками. Это влияет отрицательно. А положительные эмоции? Все знают, что смех продлевает жизнь. Любая положительная ситуация, она способствует выздоровлению", - говорит заведующий реанимации ГКБ им. Демихова Леонид Охинько.

Московский департамент здравоохранения выпустил приказ, который обязывает все больницы Москвы пускать родственников в реанимацию. Но некоторые ограничения все же есть: посетителям придется продезинфицировать руки, перевести мобильный телефон в авиарежим, вести себя максимально тихо, чтобы не беспокоить других больных. Посетителя не пустят, если в палате идёт экстренная реанимация пациента.

"Кончено, если у родственников есть признаки острых респираторных заболеваний, то им лучше самим принять это решение и временно воздержаться от посещения. Лица, находящиеся в состоянии опьянения, они тоже не допускаются. Четко надо понимать, что посещение реанимации — это стресс и для родственника самого", - объясняет замглавного врача ГКБ им. Демихова Николай Чаус.

Что можно приносить в реанимационное отделение, лучше уточнять у врачей заранее. Свой особый режим может быть в каждой конкретной клинике. Почти одновременно с приказом московского Департамента здравоохранения законопроект об "Открытых реанимациях" прошел первое чтение в Госдуме. Так что московский опыт скоро может пригодиться всем российским больницам.

Виктор Прокушев, Юрий Тимошин, Роман Борискин. "ТВ Центр".