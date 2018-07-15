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Собянин открыл фонтаны Центральной аллеи на ВДНХ после реставрации

13:44
  • воскресенье
  • 15 июля 2018

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье открыл после реставрации фонтаны Центральной аллеи ВДНХ. Они не ремонтировались больше полувека.

Сергей Собянин воскресенье открыл после реставрации фонтаны Центральной аллеи ВДНХ. Об этом сообщает агентство "Москва". По словам мэра Москвы, это историческое событие.

"14 фонтанов на Главной аллее не только отремонтированы, вся инженерная инфраструктура, но и полностью отреставрированы", - сказал мэр.

Фонтаны Центральной аллеи не ремонтировались с 1954 года.

Собянин также рассказал, что завершена реконструкция и фасада первого Центрального павильона. Кроме того, закончены фасадные работы на павильоне "Земледелие" и на входной арке.

"Территория ВДНХ сегодня благоустроена и комфортна", - подчеркнул мэр Москвы.

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