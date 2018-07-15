В Москве нашли свой "мост глупости"

Столице есть чем ответить знаменитому питерскому "мосту глупости", где застряли уже полторы сотни газелей. Наши мосты, пусть и не так известны, но, как минимум, также непреклонны.

Весь в шрамах и царапинах, но по-прежнему непобежденный. Мост, что сносит крышу - главный конкурент питерского "моста глупости". Столичный путепровод на улице Складочная на полметра ниже и заметно уже. Излишнюю самонадеянность и невнимательность водителям не прощает. Не останавливают ни знаки, ни ограничительные конструкции, передает "ТВ Центр". Их меняют с завидной регулярностью.

Есть в столице еще один опасный экземпляр - на Газгольдерной улице. И до моста не дотянул — всего 1,3 метра, и лазом не назовешь – все-таки асфальт проложили. По сути, водопропускное сооружение, но со временем приобрело статус путепровода. Низковат, зато возраста солидного – более 120 лет. Вот и требует к себе уважения. Пешеходы – только с поклоном, автомобили – на малой скорости.

Москва в этом смысле не одинока и даже вторична. Знаменитый питерский "мост глупости" уже обзавелся собственной страничкой в интернете. День города отметил юбилейной, 150-й покалеченной "Газелью". Светоотражающая краска, красноречивый баннер, растяжка "Газель не проедет" - всё нипочем. Кузов покорёжил, но ведь проехал же. А сколько по стране малораскрученных "мостов глупости" - и не сосчитать.

Впрочем, сражаются с мостами не только на российских, но и на зарубежных трассах. Как известно, глупость - явление общечеловеческое, и не имеет ни границ, ни национальности.

Марина Глебова, Эльдар Хаялин, Дмитрий Шаракин. "ТВ Центр".