Путин ждет от сборной больших результатов на ЧМ в Катаре

Владимир Путин горд тем, как Россия провела чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом глава государства сказал на церемонии передачи полномочий на проведение следующего мундиаля Катару. По словам Путина, в 2022 году он ждет от российской сборной еще больших результатов.

Президент Владимир Путин гордится тем, как Россия провела чемпионат мира. По его словам, вся страна получила огромное удовольствие от общения с футболом и болельщиками, которые приехали со всего мира. Об этом глава государства сказал на на церемонии передачи Катару полномочий по проведению ЧМ в 2022 году, пишет РИА Новости.

"Уверен, что нашим друзьям из Катара удастся провести чемпионат мира по футболу ФИФА в 2022 году на таком же высоком уровне", - сказал Путин, добавив, что Россия готова поделиться своим опытом подготовки к первенству.

Говоря об успехах российской сборной, Владимир Путин заметил, что в 2022 году ждет от нее еще больших результатов.

Национальная команда на этом чемпионате смогли пробиться в 1/8 финала, однако не смогла пройти сборную Хорватии.