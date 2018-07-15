Путин встретился с президентом Франции

Владимир Путин принял в Кремле президента Франции. Эмманюэль Макрон прибыл в российскую столицу на финальный матч чемпионата мира, в котором сборная его страны сыграет с командой Хорватии. Это уже вторая встреча президентов России и Франции в этом году.

Владимир Путин встретился в Кремле с Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает "Интерфакс". Президент Франции прилетел в Москву, чтобы поддержать сборную своей страны, которая в финальном матче чемпионата мира сразится с командой Хорватии.

В ходе встречи Путин и Макрон обсудят текущее состояние отношений России и Франции, а также предстоящий саммит в Хельсинки. Открывая переговоры, Владимир Путин выразил надежду, что Москве и Парижу удастся преодолеть все сложности и восстановить инструменты сотрудничества.

Это уже вторая встреча лидеров двух стран в этом году. До этого Путин и Макрон провели переговоры "на полях" экономического форума в Санкт-Петербурге в мае.