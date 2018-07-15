Владимир Путин подарил Бриджит Макрон букет из пионов и роз. Короткая встреча с первой леди Франции прошла перед переговорами с президентом страны Эмманюэлем Макроном.

Владимир Путин перед встречей с Эмманюэлем Макроном подарил супруге французского президента букет из пионов и роз. Об этом сообщает TVC.RU. После этого президент обменялся с Бриджит Макрон несколькими фразами.

Протокол подобных встреч не предусматривает присутствие первых леди. После краткой беседы с Путиным мадам Макрон покинула зал.

Эмманюэль Макрон с супругой прилетели в Москву, чтобы поддержать французскую сборную в финальном матче чемпионата мира по футболу с командой Хорватии.

В мае Владимир Путин во время встречи с Ангелой Меркель также вручил ей букет цветов. За это не российского президента с критикой обрушился таблоид Bild. Журналисты издания посчитали оскорбительным поступок Путина.