Глава МОК: чемпионат мира по футболу показал радушие России

Чемпионат мира по футболу 2018 года показал радушие России и изменил многие оценки, которые давались стране. Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. В свою очередь, президент поделился мнением, что Россия повторила успешный опыт проведения крупных соревнований.

Россия показала себя радушной хозяйкой чемпионата мира по футболу. Такое мнение высказал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах на встрече с Владимиром Путиным, пишет "Интерфакс".

"Я считаю, что тот теплый прием, который оказало российское население иностранным гостям, изменил многие оценки, которые можно было слышать в различных странах", - сказал Бах.

Владимир Путин, в свою очередь, заметил, что России удалось повторить опыт проведения крупных международных соревнований, который уже был продемонстрирован при организации Олимпийских игр в Сочи. Бах с такой оценкой согласился. По его мнению, проведение чемпионата мира по футболу — успех всего российского народа.