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Россия передала Катару эстафету чемпионата мира

18:01
  • воскресенье
  • 15 июля 2018

В Кремле прошла церемония передачи Катару права провести следующий чемпионат мира по футболу. Владимир Путин выразил уверенность, что Дохе в 2022 году удастся провести мундиаль на таком же высоком уровне, как и России.

Россия передала Катару эстафету проведения чемпионата мира по футболу. Торжественная церемония состоялась в Гербовом зале Кремля, передает "ТВ Центр"

В ней приняли участие Владимир Путин, катарский эмир Тамим Бен Хамад Аль Тани и президент ФИФА Джанни Инфантино. Глава нашего государства передал лидеру Катара красно-белый мяч с символикой мирового первенства 2018 года и заверил, что Россия поделится опытом организации турнира.

По словам президента, будет сделано все, чтобы футбол мог выполнить свою замечательную гуманистическую миссию - объединять людей, страны и континенты.

"Мы гордимся тем, что нам удалось сделать для любителей этого замечательного вида спорта. Мы и сами, вся страна получила огромное удовольствие от общения с футболом, с миром футбола, с болельщиками, которые приехали к нам со всего мира. Уверен, что нашим друзьям из Катара удастся провести чемпионат мира по футболу ФИФА в 2022 году на таком же высоком уровне. И, разумеется, мы готовы поделиться опытом, который у нас появился при проведении чемпионата мира по футболу текущего года, с нашими друзьями в Катаре", - заявил Владимир Путин.

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