США будут добиваться ареста 12 россиян

Дональд Трамп вряд ли будет обсуждать с Владимиром Путиным выдачу россиян, обвиненных во вмешательстве в выборы, заявил советник президента США Джон Болтон. Он напомнил, что между странами нет соглашения об экстрадиции и вряд ли Трамп станет просить то, что не может произойти по закону. Однако, по мнению Болтона, Минюст может попытаться арестовать граждан России.

США попытаются привлечь к суду россиян, обвиненных в якобы вмешательстве в ход американских выборов. Об этом заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в эфире ABC News.

Отвечая на вопрос, спросит ли Трамп Путина об экстрадиции 12 россиян, Болтон напомнил, что между странами нет соглашения об экстрадиции, и добиться выдачи будет проблематично.

"Знаю, что другие призывали к тому, чтобы США предприняли меры для ареста этих людей. Думаю, Минюст попытается сделать это. Всегда возможно, что мы обратимся в Интерпол", - добавил Болтон.

По его словам, Минюст США, опубликовав обвинение, предупредил россиян о грозящем им аресте. В то же время Болтон предположил, что Дональд Трамп вряд ли будет обсуждать эту тему с Владимиром Путиным.

"Со стороны президента будет довольно глупо требовать того, что он не может получить по закону. Полагаю, если президент будет требовать чего-то, что никогда не произойдет, его позиции будут слабыми", - сказал он.

В минувшую пятницу Минюст США заочно обвинил 12 предполагаемых сотрудников ГРУ во вмешательстве в американские выборы в 2016 году.