Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу 2018 года. В финальном матче подопечные Дидье Дешама разгромили сборную Хорватии со счетом 4:2. Сборная Франции выигрывает чемпионат мира во второй раз, впервые французы стали чемпионами в 1998 году.

Французская сборная стала чемпионом мира по футболу 2018 года. В решающем матче на стадионе "Лужники" команда Дидье Дешама обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2, передает TVC.RU.

Счет в матче был открыт на 18-й минуте. Мяч в собственные ворота отправил хорватский нападающий Марио Манджукич. Спустя десять минут Хорватия отыгралась за свою ошибку. После розыгрыша штрафного гол в ворота Уго Льориса забил Иван Перишич. Однако спустя еще десять минут из-за его же ошибки французы вновь вышли вперед. За игру рукой арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Антуан Гризманн.

Во втором тайме французы вновь оказались результативнее. На 59-й минуте мяч в ворота Субашича отправил Поль Погба, а через шесть минут Килиан Мбаппе увеличил счет до 4:1. Впрочем, радость сборной Франции была недолгой. Через две минуты Манджукич, воспользовавшись ошибкой Льюриса, сократил отрыв.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. Третье место на турнире заняла сборная Бельгии, которая обыграла англичан со счетом 2:0. Российская сборная на этом чемпионате показала свой лучший результат в истории мировых первенств, сумев выйти в 1/4 финала.