Туск поспорил с Трампом о дружбе ЕС и США

Глава Евросовета Дональд Туск фактически поспорил с Дональдом Трампом о дружбе Евросоюза и США. По его мнению, Америка и ЕС являются лучшими друзьями, а тот, кто считает иначе, распространяет фейковые новости.

Евросоюз и США — лучшие друзья. Об этом на своей странице в твиттере написал глава Евросовета Дональд Туск.

"Кто бы ни говорил, что мы соперники, тот распространяет фейковые новости", - добавил Туск.

Ранее в интервью CBS Дональд Трамп заявил, что у США много соперников.

"Я думаю, что Евросоюз является нашим соперником, что они делают в торговле", - заявил американский лидер.