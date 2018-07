Трамп поздравил Россию с проведением одного из лучших ЧМ

Дональд Трамп поздравил Владимира Путина и Россию с проведением одного из лучших чемпионатов мира по футболу. На своей странице в твиттере американский президент назвал его "по-настоящему великолепным".

Также Трамп поздравил с победой на чемпионате сборную Франции. По его словам, французы показали "невероятный футбол".

Congratulations to France, who played extraordinary soccer, on winning the 2018 World Cup. Additionally, congratulations to President Putin and Russia for putting on a truly great World Cup Tournament -- one of the best ever!