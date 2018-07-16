В Сирии боевики массово сдают вооружение

В Сирии к процессу перемирия присоединяются новые населенные пункты. В провинции Деръа в ходе переговоров, которые ведутся при участии российского Центра по примирению, боевики начали массово разоружаться. Только за последние две недели радикалы сдали сирийским военным сотни единиц стрелкового оружия и 26 танков.

Штаб вооруженной оппозиции на окраине города Тафас. Обстановка напряженная. У мужчин автоматы сняты с предохранителя. Идут переговоры. Ранее боевики заявили, что готовы сдать тяжёлое вооружение: танки, гаубицы, зенитные установки, передает "ТВ Центр".

"Центром по примирению враждующих сторон продолжается работа по убеждению боевиков в ходе присоединения к процессу перемирия сдавать вооружение — прежде всего, тяжёлое. Благодаря тому, что большинство полевых командиров осознали бесперспективность дальнейшей вооружённой борьбы, они принимают правильные, взвешенные решения, сохраняя людей, сохраняя города от разрушения", - сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон, заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии по разоружению Алексей Цыганков.

Эти люди устали от войны. Обмануты, оставлены без целей и денег. Муххаммед Барада в мирное время был следователем. Но однажды сам предал закон. Теперь надеется все исправить.

"Мы принимаем предложения всех сторон – сирийской армии, российских военных, чтобы выйти из той сложной ситуации, в которую попали, и наши соотечественники смогли вернуться к нормальной жизни, крепко стоять на ногах и ничего не бояться", - рассказал он.

Самая сложная часть переговоров проходит без телекамер. Напряженные минуты позади, осталось определить, как пройдёт передача техники.

Некоторые машины боевиков в нерабочем состоянии. Сирийские военные загружают на тралы несколько танков и БМП. Но абсолютно готовый к бою экземпляр, зенитная установка "Шилка" уедет отсюда своим ходом.

Масштабный процесс примирения охватывает многие сирийские города. В селе Насиб оставшиеся группировки раздроблены и отрезаны от путей снабжения. Отступать им некуда и единственный шанс выжить - сложить оружие. Танки, БМП, гаубицы, миномёты и гранатомёты, противотанковые установки и боеприпасы к ним. Целый арсенал, который больше не причинит вреда мирным жителям.

26 танков, 300 пулемётов и автоматов — всё это боевики передали за две недели в пяти городах провинции Деръа. Тяжёлую технику, захваченную на армейских складах, починят — и она снова послужит сирийским военным. Многие бывшие боевики решили перейти на строну правительственных сил.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".