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Глава "АдГ" призвал Трампа смириться с "Северным потоком-2"

08:27
  • понедельник
  • 16 июля 2018

Председатель партии "Альтернатива для Германии" Йорг Мойтен заявил, что президенту США Дональду Трампу придется смириться тем, что Берлин одобрил строительство "Северного потока – 2".

Президенту США Дональду Трампу придется смириться с решением Германии одобрить строительство "Северного потока – 2", считает председатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Йорг Мойтен. Об этом пишет газета "Известия".

"Дональд Трамп, похоже, старается действовать в интересах своей страны, чего большинство других европейских государственных деятелей, как ни странно, избегают. И когда Трамп критикует Германию за поддержку строительства трубопровода, мы должны сказать ему: этот проект в интересах Германии. Трамп должен смириться с "Северным потоком – 2", - отметил Мойтен.

16 июля Мойтен прибудет в Россию для участия в международном промышленном форуме "Инженеры будущего".

Ранее президент США на саммите НАТО упрекнул Германию в зависимости от российского газа. По его словам, Альянс защищает Берлин в то время, как тот отдает России "миллиарды и миллиарды долларов".

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