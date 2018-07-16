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Полицейские начнут искать пропавших детей по их мобильнику

08:42
  • понедельник
  • 16 июля 2018

Сотрудники полиции смогут искать пропавших детей, оперативно получая данные геолокации с их мобильных телефонов или других девайсов. Данные будут предоставляться по письменному согласию родителей.

Полицейские, которые разыскивают пропавших детей, смогут оперативно получать данные геолокации с их мобильных телефонов или других девайсов. Об этом пишет газета "Известия".

В настоящий момент для этого требуется решение суда. Это затягивает поиски и уменьшает шансы найти ребенка живым. Теперь процедура будет упрощена. Данные будут предоставляться по письменному согласию родителей с обязательным уведомлением суда.

Соответствующие поправки в закон об оперативно-разыскной деятельности предлагает внести вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Документ должен быть внесен в нижнюю палату 16 июля. Заинтересованные ведомства и эксперты поддержали инициативу.

Яровая отметила, что в случаях, когда ребенок заблудился, попал в опасную ситуацию или его незаконно удерживают, каждая минута может повлиять на возможность спасения его жизни.

По статистике МВД, всего в розыск в России ежегодно попадает более 70 тысяч человек, из них находятся примерно 90%. Только в I квартале 2018 года в розыске находились около 2,5 тысячи. детей, 805 из них были младше 14 лет.

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