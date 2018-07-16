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Новые экспертизы следствия подтвердили подлинность останков царской семьи

09:03
  • понедельник
  • 16 июля 2018

Останки, обнаруженные под Екатеринбургом, принадлежат царской семье. Следствие сравнило генетический материал останков с образцами ныне живущих родственников Романовых, а также с останками императора Александра III.

Новая экспертиза подтвердила подлинность "екатеринбургских" останков последнего российского императора Николая II, членов его семьи и лиц из их окружения, сообщает СКР.

Генетический материал найденных костей был сравнен с образцами живущих родственников Романовых по отцовской и по материнской линии, передает "МИР24".

"Согласно выводам молекулярно-генетической экспертизы 7 из 11 обнаруженных останков соответствуют семейной группе - мать, отец, четыре дочери и сын", - рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Кроме того, для экспертизы были эксгумированы останки императора Александра III. После анализов подтвердилось, что найденные под Екатеринбургом останки принадлежат его сыну - Николаю II.

Следствие сообщило, что осталось провести две повторные антропологические комиссии, автороведческую и историко-архивные экспертизы, после чего по уголовному делу будет принято процессуальное решение.

Летом 1918 года последний российский император Николай II и его семья были расстреляны в Екатеринбурге в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева.

Останки Николая II, Александры Федоровны, Ольги, Татьяны и Анастасии Романовых, а также лиц из их окружения были обнаружены около Екатеринбурга в 1991 году и захоронены в 1998 году в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.

В 2007 году были обнаружены останки, принадлежащие цесаревичу Алексею и его сестре великой княжне Марии.

Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели царской семьи.

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