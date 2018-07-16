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Во Франции произошли беспорядки после победы сборной на ЧМ-2018

09:28
  • понедельник
  • 16 июля 2018

В ряде городов Франции во время празднования победы страны на ЧМ-2018 произошли беспорядки: болельщики били витрины, кидались бутылками и камнями. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы.

Во французских городах произошли беспорядки после победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу, передает "Газета.Ru".

В частности, в Париже атмосфера сначала была праздничной, однако к полуночи футбольные фанаты начали кидаться бутылками и камнями. Несколько молодых людей разбили витрины магазина, чтобы вытащить оттуда бутылки шампанского и вина. Были случаи поджогов автомобилей и мусорных контейнеров.

Чтобы справиться с хулиганами полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы. По предварительным данным, задержаны семь человек.

Во время беспорядков в Марселе пострадали двое полицейских. Также погромы были зафиксированы в Лионе, Руане, Гренобле и ряде других городов Франции.

Накануне сборная Франции во второй раз в своей истории стала чемпионом, обыграв команду Хорватии в финале ЧМ со счетом 4:2.

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