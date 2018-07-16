Путин сообщил о миллионах кибератак на Россию во время ЧМ-2018

Владимир Путин выразил слова благодарности спецслужбам и правоохранительным органам за успешное обеспечение безопасности во время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу.

Владимир Путин 15 июля провёл встречу со специалистами Центра международного сотрудничества, которые следили за порядком на мундиале. Вместе с российскими правоохранителями безопасность обеспечивали представители ещё 34 стран, пишет "Газета.Ru".

По словам президента, только за период чемпионата мира было нейтрализовано почти 25 миллионов кибератак на информационную структуру нашей страны. Все процедуры, связанные с безопасностью, были надёжны и не создавали неудобств - как для наших граждан, так и для гостей России.