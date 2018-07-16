Что ждать от встречи Путина и Трампа

В понедельник в Хельсинки начнётся историческая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Это первые полноформатные переговоры лидеров России и США. Стороны намерены обсудить широкий круг вопросов.

Эту встречу все уже называют главным мировым политическим событием лета. И действительно, президенты Путин и Трамп, если и встречались до этого, то только в рамках других мероприятий. А вот полноценный российско-американский саммит проходит впервые. И это крайне важно именно сейчас, учитывая, что за последние несколько лет отношения между Россией и США деградировали до рекордно низкого уровня, что не отвечает интересам ни Москвы, ни Вашингтона, передает "ТВ Центр".

Для того чтобы попробовать что-то изменить, лидеры России и США и приезжают на переговоры в Хельсинки. Владимира Путина ждут в понедельник. Трамп прилетел накануне. Пресса обсуждает его очередной твит, написанный еще в небе.

"Направляюсь в Хельсинки, Финляндию, жду с нетерпением встречи с президентом Путиным завтра. К сожалению, что бы я ни сделал на саммите, если бы мне был даже сдан великий город Москва как возмещение за все грехи и зло, совершенные Россией в течение многих лет, я вернусь и встречу критику, что этого было недостаточно, что я должен был получить ещё и Санкт-Петербург в дополнение!" – написал Трамп

Это ирония Трампа вполне понятна. Любой его шаг вызывает критику. Чего уж говорить о переговорах с Путиным, которые многих западных политиков откровенно пугают. Ведь до сих пор не понятно, о чем будут говорить лидеры России и США. И самое главное, о чем они в итоге договорятся. Вот что на этот счет этой неизвестности пишет немецкий Spiegel:

"Предстоящая встреча двух политиков в Хельсинки вызывает у Запада опасения. Договорится ли Трамп с Путиным об отмене антироссийских санкций, выводе американских войск из Сирии или прекращении учений НАТО в странах Балтии, а может, признает Крым? Все эти вопросы волнуют союзников США и особенно Европу".

Сам Трамп все это время, как мог, путал следы, создавая почву для переговоров. Путина называл партнером. Россию торговым врагом, которую при этом американский лидер хотел бы вновь видеть в составе стран группы G. Одновременно он критиковал "Северный поток-2", угрожая санкциями. Все это было похоже на то, что Трамп в Хельсинки готовится торговаться с Путиным.

"Ну нет, слово торг здесь абсолютно неуместно. Здесь скорее речь пойдет о сопоставлении позиций, о разъяснении позиций друг другу с тем, чтобы или подтвердить или развеять опасения друг друга по целому ряду вопросов", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Переговоры начнутся в 13:15 по Москве. Сначала Трамп и Путин будут общаться с глазу на глаз. Потом к ним присоединятся госсекретарь Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Итоги президенты России и США подведут на совместной пресс-конференции.

Александр Панюшкин, Владимир Черных и Сергей Ким, "ТВ Центр", Хельсинки, Финляндия.