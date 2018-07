Трамп назвал отношения Москвы и Вашингтона плохими из-за "глупости США"

Отношения Вашингтона с Москвой сейчас хуже, чем когда-либо, считает президент США Дональд Трамп.

"Наши отношения с Россией никогда не были хуже из-за многих лет безрассудства и глупости США, и теперь подстроенная охота на ведьм", - отметил американский лидер в своем Twitter.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!