ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп назвал отношения Москвы и Вашингтона плохими из-за "глупости США"

09:40
  • понедельник
  • 16 июля 2018

​Президент США Дональд Трамп отметил, что отношения Вашингтона с Москвой сейчас хуже, чем когда-либо. По его словам, это происходит из-за глупости и безрассудства США.

Отношения Вашингтона с Москвой сейчас хуже, чем когда-либо, считает президент США Дональд Трамп.

"Наши отношения с Россией никогда не были хуже из-за многих лет безрассудства и глупости США, и теперь подстроенная охота на ведьм", - отметил американский лидер в своем Twitter.

В Хельсинки в понедельник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры. Они должны начаться около 13:00 по местному времени (совпадает с московским).

Новости по теме
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100