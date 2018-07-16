Трамп назвал отношения Москвы и Вашингтона плохими из-за "глупости США"

​Президент США Дональд Трамп отметил, что отношения Вашингтона с Москвой сейчас хуже, чем когда-либо. По его словам, это происходит из-за глупости и безрассудства США.

Отношения Вашингтона с Москвой сейчас хуже, чем когда-либо, считает президент США Дональд Трамп.

"Наши отношения с Россией никогда не были хуже из-за многих лет безрассудства и глупости США, и теперь подстроенная охота на ведьм", - отметил американский лидер в своем Twitter.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.

В Хельсинки в понедельник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры. Они должны начаться около 13:00 по местному времени (совпадает с московским).