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В ДТП под Ростовом погибли два человека и 11 пострадали

10:08
  • понедельник
  • 16 июля 2018

По Ростовом в результате столкновения автобуса и легковушки погибли два человека, в том числе двухлетний ребенок. Еще 11 пострадали. По предварительным данным, водитель Ford уснул за рулем.

В Ростовской области произошло столкновение рейсового автобуса и автомобиля Ford, сообщает ТАСС.

Авария случилась на трассе Азов-Староминская в районе села Елизоветовка. По предварительным данным, легковой автомобиль Ford на большой скорости врезался в поворачивающий автобус, который перевозил восемь пассажиров. Есть предположение, что водитель легковушки уснул за рулем.

"Автобус был рейсовый, стоял на повороте, пропускал машину двигающуюся, она сошла в сторону и ударила автобус в бок. Первая версия - уснул человек за рулем автомобиля Ford. Машина с питерскими номерами", - сказал собеседник агентства.

В результате погибли два человека, в том числе двухлетний ребенок, который ехал в автомобиле Ford. Кроме того, пострадали 11 человек, их направили в больницу.

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